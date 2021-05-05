Fabrika bahçesinden motosiklet çalınmasını, hırsızları kovalayarak önledi
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Fabrika bahçesinden motosiklet çalınmasını, hırsızları kovalayarak önledi

Fabrika bahçesinden motosiklet çalınmasını, hırsızları kovalayarak önledi
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, fabrikanın bahçesindeki motosikleti çalmaya çalışan 3 şüpheli, kendilerini takip eden işçiyi fark edince kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, fabrikanın bahçesindeki motosikleti çalmaya çalışan 3 şüpheli, kendilerini takip eden işçiyi fark edince kaçtı. İşçinin, hırsızlık şüphelilerinin peşinden koştuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü saat 11.00 sıralarında, İnegöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada meydana geldi. Bahçedeki motosikleti çalmak isteyen 3 şüpheliden 1'i, daha önce başka yerden çaldıkları motosikletle bölgeye gelip, çevrede inceleme yaptı. Bir süre sonra da şüphelilerden 2'si, fabrikanın avlusuna girerek, motosikleti çalma girişiminde bulundu. Bu sırada avluya çıkan işçiyi gören şüpheliler, dışarı çıkamaması için kapıyı tuttu. Uğraşması sonucu işçinin kapıyı açabileceğini anlayan şüpheliler, kaçmaya başladı. İşçi, hırsızlık şüphelilerinin peşinden koştu; ancak yakalayamadı. Bu anlar, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis de hırsızlık girişimiyle ilgili soruşturma başlattı. 


Fabrika bahçesinden motosiklet çalınmasını, hırsızları kovalayarak önledi
Fabrika bahçesinden motosiklet çalınmasını, hırsızları kovalayarak önledi
Fabrika bahçesinden motosiklet çalınmasını, hırsızları kovalayarak önledi
Fabrika bahçesinden motosiklet çalınmasını, hırsızları kovalayarak önledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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