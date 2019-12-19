Fabrika atığının dereye boşaltılmasına soruşturma
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Fabrika atığının dereye boşaltılmasına soruşturma

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikadan vidanjörle alınan atık suların dereye boşaltılmasıyla ilgili, vidanjörün bağlı olduğu firma ile fabrika hakkında idari işlem yapılıp, adli soruşturma başlatıldı.

19.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:54
Fabrika atığının dereye boşaltılmasına soruşturma
KOCAELİ'nin ilçesinde, bir fabrikadan vidanjörle alınan atık suların dereye boşaltılmasıyla ilgili, vidanjörün bağlı olduğu firma ile fabrika hakkında idari işlem yapılıp, adli soruşturma başlatıldı.

Dilovası İMES 'nde çelik halat üretimi yapan bir firmanın atık suları, tehlikeli maddeler ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjör ile alınıp, dereye boşaltıldı. Sürücü, atık suları dereye boşaltma anını ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İDARİ İŞLEM YAPILDIGörüntüler üzerine harekete geçen Kocaeli İl Çevre Müdürlüğ ekipleri, yapılan inceleme sonunda vidanjörün bağlı olduğu firma ile atık suyun alındığı fabrika hakkında idari işlem yaptı.SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cumhuriyet savcılığı da soruşturma başlattı. Vidanjör sürücüsünün olayın ardından kayıplara karışması nedeniyle ifadesinin alınamadığı öğrenildi.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
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