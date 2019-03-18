Fabrika Alev Alev Yanıyor

Arnavutköy'de bulunan 3 katlı kimya fabrikasında çıkan yangın saatlerdir sürüyor. Patlamaların da meydana geldiği yangında alev topları yükselirken çevreye yoğun duman da yayılıyor. Arnavutköy'de bulunan 3 katlı kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kimyasalların etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın çatısını sardı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına çevre ilçelerden onlarca itfaiye ekibi müdahalede bulunurken henüz kontrol altına alınmayan yangında fabrikadan alev topları yükseliyor. Patlamanın da meydana geldiği yangında, yoğun duman çevreye yayılırken yanan fabrikanın havadan çekilen görüntülerinde fabrikanın tüm çatısının alevlere teslim olduğu görülüyor.

(Serdal Altıntepe - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA