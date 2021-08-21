Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı
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Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı

Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı.

Müsabakanın 71'inci dakikasında topsuz alanda kendisini yere bırakan N'Sakala için oyun durduruldu. Beşiktaş'ın sağlık ekibi hızlı bir şekilde sahaya girerek oyuncuya müdahale etti. Saha içindeki müdahalenin tam olarak yeterli olmaması nedeniyle sahaya ambulans çağrılırken, 31 yaşındaki oyuncu ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı - Haberler Spor
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