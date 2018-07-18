"Fabri Satılır Mı?"

Kartal'ın sezonu dördüncü sırada bitirmesine rağmen kadrodaki futbolcuların yarısı için teklif alan yönetim kurulu, Fulham'ın resmen talip olduğu kaleci Fabri'nin satılması konusunda ikiye bölündü.

Siyah-beyazlıların bir bölümü, İngiliz ekibinin teklifini 7 milyon euroya çıkarması halinde İspanyol kalecinin satılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Diğer grup yönetici ise Fabri'nin satılmasının büyük bir risk olacağını savundu.

Deneyimli file bekçisi konusunda henüz kesin bir karar vermeyen Beşiktaş Yönetimi, Porto kalecisi Jose Sa ile İran Milli Takım'ın başarılı eldiveni Beiranvand'ı transfer listesinde tutuyor.

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