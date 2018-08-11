Fabri'nin Forma Giydiği Fulham, İlk Maçında Sahadan 2-0 Yenik Ayrıldı
Premier Ligde Fabri'nin kalesini koruduğu Fulham, sezonun ilk maçında sahasında Crystal Palace'a 2-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.
Yaptığı transferler ile dikkat çeken Fulham, sezonun ilk maçında sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Fabri'nin 90 dakika oynadığı maçta Fulham, rakibine 2-0 mağlup oldu ve sezonu puansız açtı.
Roy Hodgson'ın yönettiği Crystal Palace'ın gollerini 41. dakikada Jeffery Schlupp ve 80. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.
FABRI'DEN HATALI ÇIKIŞ
Fulham forması ile ilk Premier Lig maçına çıkan Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri, 90 dakika sahada kalırken 6 kurtarış yaptı. İlk golde yapabileceği bir şey olmayan İspanyol kaleci, ikinci golde ise hatalı bir çıkış yaptı ve kaleyi boşalttı.
Premier Ligin 2. haftasında Fulham, deplasmanda Tottenham'ın konuğu olacak. Crystal Palace ise Liverpool'ı sahasında ağırlayacak.
YORUMLAR (4)
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amerikanın çelik ve alüminyum da yaptırım kararı bizi köşeye sıkıştırmak için doğru bi hamle,ancak zamanlama geç.biz zaten çoktan çelik ve alüminyum ihtiyacımızı stoklamıştık.şu an türkiye nin elindeki demir çelik yeterli miktarda var .ayrıca inşaat sektöründe talep fazlası arz var,yani uzunca bi zaman aşırı çelik , alüminyum, demir ihtiyacımız olmayacak.bu sebeple dolar artışı hızlı düşecektir, zaten altının ons fiyatı düşük seviyelerde.kaldı ki bu bölgede abd nin en önemli müşterisi türkiye...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çok vasat bir takıma gitti.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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küme düşer fulhamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Üzerler fabri üzerler hepimizi üzerler. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır