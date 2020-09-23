Fabiano Leisman: "Takım için her şeyi yapmaya hazırım"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fabiano Leisman: "Takım için her şeyi yapmaya hazırım"

23.09.2020 20:30 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:34
Fabiano Leisman:

Denizlispor'un savunma hattındaki yeni transferi Fabiano Leismann, "Galibiyet aldığınızda öz güveniniz de yeniden geliyor.

Denizlispor'un savunma hattındaki yeni transferi Fabiano Leismann, "Galibiyet aldığınızda öz güveniniz de yeniden geliyor. Öz güven kazanmak içinde bir galibiyet alarak devam etmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'de 3. hafta müsabakaları kapsamında Antalyaspor'a konuk olacak Denizlispor hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. İdman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen ve yeşil-siyahlı ekibin savunma hattındaki yeni transferi Fabiano Leismann Antalyaspor deplasmanında 1 puanın dahi önemli olduğu söyledi. Hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen Leismann, "Yarış içerisinde düşünün kendinizi ve her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. O yüzden alacağınız 1 puanın bile sezon sonunda fark oluşturacağını düşünebilirsiniz. Tabii ki istediğimiz gibi başlamasak da istediğiniz noktalara gelebilmek için her hafta her gün neyi çalışmamız gerekiyorsa onu pratiğe döküp sahada yansıtmak için elimizde bir fırsat var. Bu fırsat da Antalyaspor maçında kullanmak istiyoruz. Bir galibiyet aldığınızda öz güveniniz de yeniden geliyor. Öz güven kazanmak içinde bir galibiyet alarak devam etmek istiyoruz" dedi.

"Bana 5 dakikada olsa 90 dakikada olsa ne gerekiyorsa yapmaya hazırım"

Kendini hazır tutan oyuncuların teknik direktörlerin ilk 11 seçmesinde zor durumda bıraktığını söyleyen savunma oyuncusu Leismann, "Her idmanda kendinizi hazır tutarsanız, iyi çalışırsanız hocanın seçim zamanı geldiğinde zorluk verirsiniz. Bu da hocanın elini kuvvetlendirir. Benim için oynamak, oynamamak önemli değil. Aldığım şanslar benim için önemli, onları değerlendirmek istiyorum. Bana 5 dakikada olsa 90 dakikada olsa ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bunun adına tabiri caiz ise hocamıza zorluk çıkarmak için en iyi şekilde çalışıp, en iyi şekilde performans idmanlarını vererek aynısını maçlarda da yansıtmaya çalışacağım. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Takım arkadaşlarımla iletişimim adaptasyon sürecini hızlandırdı"

Takıma adapte olduğunu söyleyen Fabiano Leismann, "Adaptasyon sürecimin hızlı bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Ben İspanyolca, Portekizce ve Almanca konuşabiliyorum. İngilizce az çok kendimi anlatabiliyorum. Onlarla konuşarak, onları tanıyarak, zaman zaman beraber vakit geçirmek adaptasyonu hızlandırır. Ben bu konuda biraz şanslı olduğumu hissediyorum. İdmanlarda da çok rahat anlaşabiliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Angela Merkel Charles Michel Emmanuel Macron
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Deniz Akkaya Meryem Uzerli
Spor Falcao Can Bartu Okan Buruk Erol Bulut Vedat Muriqi
Daha Fazla Kaza Ankara Mahkeme Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fabiano Leisman: "Takım için her şeyi yapmaya hazırım" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 20:35:33. #1.14#
title