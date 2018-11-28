Faaliyetten Men Tebliği
Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi AŞ'nin 1 ay faaliyette bulunması yasaklandı.
Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi AŞ'nin 1 ay faaliyette bulunması yasaklandı.
Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İstanbul'da bulunan Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi AŞ, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığından 1 ay süreyle faaliyetten menedildi.
Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.