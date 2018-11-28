Faaliyetten Men Tebliği

Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi AŞ'nin 1 ay faaliyette bulunması yasaklandı.

Faaliyetten Men Tebliği

Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi AŞ'nin 1 ay faaliyette bulunması yasaklandı.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'da bulunan Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi AŞ, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığından 1 ay süreyle faaliyetten menedildi.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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