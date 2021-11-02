Faaliyet Raporu Hakkında

Üniversitemizce her yıl hazırlanan ve Yükseköğretim Kurumuna sunulan Faaliyet Raporu için Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu sekreterleri tarafından aşağıdaki form doldurulacak ve aku haber @aku. edu. tr elektronik posta adresine 19 Kasım 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilecektir.

Uygulama ve araştırma merkezlerimiz, rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarımız ile daire başkanlıklarımız ise, her sene hazırladıkları formatta yine aku haber @aku. edu. tr elektronik posta adresine 19 Kasım 2021 Cuma gününe kadar ileteceklerdir.

Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri tarafından doldurulacak form için tıklayınız.

İletişim için: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Öğr. Grv. Şerife Özgün ÇITAK

Bilg. İşlt. Nazife TÜRKMEN

Dahili : 1411

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