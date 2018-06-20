F35'lerde Vetoya Rağmen İlk Teslimat Yarın Yapılacak

ABD ilk F-35 savaş uçağını yarın Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanırken, ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçe tasarısına, Türkiye'ye F-35'lerin verilmesi konusunda şerh koydu. Başbakan Yıldırım kararı, "Esef verici, stratejik, müttefiklik ruhuna aykırı" diye yorumladı.

"S-400 ALDILAR SATIŞ BLOKE EDİLSİN"

ABD Senatosu, Pentagon'un 716 milyar dolarlık 2019 bütçesini kabul etti. Tasarının Türkiye ile ilgili bölümünde, "Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği" ve "Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın salıverilmesi gerektiği" iddia edildi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının ABD ile Türkiye arasındaki ortak silah sistemlerini geliştirmeyi olumsuz etkileyebileceği ileri sürülen ve bu adımın NATO'daki ortak çalışabilirliği etkileyebileceği savunulan tasarıda, bu gerekçelerle F-35 savaş uçağı, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Cobra, H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılmasının bloke edilmesi gerektiği belirtildi.

"DIŞ SİLAH SATIŞINA ONAY YOK"

Tasarının yasalaşmasından sonra 60 gün içinde Savunma Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı'na danışarak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dair Kongre'nin ilgili komitelerine kapsamlı bir rapor sunması istendi ve bu rapor tamamlanmadan Pentagon'un Türkiye'ye Kongre'nin onayına tabi herhangi bir dış silah satışına onay vermemesi öngörüldü. Mayıs ayı sonunda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen bütçe tasarısında da Türkiye ile ilgili olarak S-400 füze savunma sistemleri ve F-35 savaş uçağı ile ilgili bölümlere yer verilmişti.

YILDIRIM: TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİL

ABD Senatosu'nun kararına Başbakan Binali Yıldırım sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Türkiye alternatifsiz değildir. Kendi tedbirimizi alıyoruz. Savunma sanayiinde milli ve yerliliğe hız verdik. Ambargo, savunmada zafiyete neden olmaz. Esef verici, stratejik, müttefiklik ruhuna aykırı" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da ABD Senatosu'nun kararını şöyle değerlendirdi: "21 Haziran'da ilk uçağın teslimi için Türkiye davet edildi. Teslimat yapılacak. Ondan sonraki süreçte eğitim çalışmaları orada devam edecek. Bu çok taraflı ve kapsamlı bir proje. 'Ben istedim iptal ettim' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz. Gerekçeler de kabul edilebilir değil. Kongre'den S400'den dolayı mektuplar geliyor. Kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor. Herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Bugüne kadar F-35'ler için ödememiz gereken parayı da hiç aksatmadan ödedik."

İLK TESLİMAT YARIN

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre ABD yönetimi, daha önce alınan karar uyarınca ilk F-35'i yarın düzenlenecek törenle Türkiye'ye teslim edecek. Teslim edilecek uçak, Türk pilotların eğitimi amacıyla 2019 yılı sonuna kadar ABD'de kalacak. Uçağın Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği yaşanacak diplomatik gelişmelerle belli olacak. İlk uçağın teslimatı, projenin ana yüklenicisi olan Lockheed Martin şirketinin Fort Worth kentindeki üretim tesislerinde gerçekleşecek.

Türkiye, ABD öncülüğünde gerçekleştirilen Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) projesinin 9 ortak ülkesinden biri konumunda. Uçağın bazı parçaları Türkiye'de TAI tesislerinde üretiliyor. Bu nedenle Türkiye'ye teslimatın engellenemeyeceği belirtiliyor. Türkiye JSF projesi kapsamında 100 adet F-35 savaş uçağı alacak. Bunlardan 30'unun kesin siparişi verilmiş durumda.