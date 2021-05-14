F1 Türkiye Grand Prix'si haziran ayında yapılamayacak
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F1 Türkiye Grand Prix'si haziran ayında yapılamayacak

F1 Türkiye Grand Prix'si haziran ayında yapılamayacak
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 11-13 Haziran'da gerçekleştirilemeyecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 11-13 Haziran'da gerçekleştirilemeyecek.

Formula 1'den yapılan açıklamada, seyahat kısıtlamaları sebebiyle yarışın gelecek ay düzenlemesinin mümkün olmadığı ve takvimde güncellemeye gidildiği belirtildi.

Buna göre, bir hafta erkene alınan Fransa Grand Prix'si 18-20 Haziran'da koşulacak.

2-4 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'sine ek olarak, aynı ülkede 25-27 Haziran'da Styrian Grand Prix'si yapılacak.

Açıklamada, Türkiye Grand Prix'sinin sezonun ilerleyen kısmında yapılması yönünde organizatörlerin talepte bulunduğu da aktarıldı.

Formula 1'in başkanı ve üst yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali, "Hepimiz Türkiye'de yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorduk ancak uygulanan seyahat kısıtlamaları haziran ayında orada olamayacağımız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Grand Prix'si, Kanada'daki yarışın Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmesiyle geçen ay 2021 takvimine alınmıştı.

Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye Grand Prix'si düzenlenmiş, yarışı kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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