F1 takımı yönetmek isteyenlere müjde! F1 Manager 2022 duyuru fragmanı yayınlandı

Takım lideri rolüne adım atarak, sezona ve her yarışın başlangıcına kadar araba yükseltmeleri, fabrika tesisleri, sürücü sözleşmeleri, bütçeler ve daha fazlası dahil olmak üzere kadronuzu 360 derecelik bir görünümüne sahip olacaksınız. Ardından, Pazar günü siperlikler düştükten sonra, sürücülerinizi ve takımınızı yarışmadan önce tutmak için anahtar seçimleri yapmak size kalmış.

Formula 1'de kendi takımınızı yönetebileceğiniz F1 Manager 2022'de kariyer oluşturarak yeni bir çağda yeni bir hikaye yazabilirsiniz. Lisanslı F1 takımlarını seçerek gridin arkasında başlayarak veya pol pozisyonunda yer alarak yönettiğiniz takımı zafere ulaştırın.

F1 GENEL MÜDÜRÜ OYUN HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Formula 1'in Genel Müdürü Motorsports Ross Brawn, yaklaşan oyunun çıkışı hakkında yorum yaptı: "F1 Manager 2022'nin şekillendiğini görmek ve insanların bu heyecan verici unvanın hayata çıktığını görmek harika." dedi. "Kişisel deneyimlerime göre bir takıma liderlik etmenin zor olabileceğini biliyorum, ancak kesinlikle ödülü hak ediyor. F1 Manager serisi, taraftarların kendilerini bir takım müdürünün yerine koymaları ve bunların bir kısmını kendileri için deneyimlemeleri için harika bir fırsattır."

F1 Manager 2022, önümüzdeki aylarda PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam ve Epic Store'da çıkış yapacak.