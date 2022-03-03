F1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti - Haberler

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F1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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F1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshederek yarışı takvimden çıkardı.

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshederek yarışı takvimden çıkardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası bu yıl 23-25 Eylül'de Soçi'de düzenlenmesi planlanan Rusya Grand Prix'sini iptal eden F1 yönetimi, tutumunu daha da sertleştirdi.

Formula 1'in sözleşmeyi feshetmesiyle Rusya, bundan sonra herhangi bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapamayacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Grand Prix, Formula 1, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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