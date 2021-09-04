F1 pilotu Raikkonen koronavirüse yakalandı
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F1 pilotu Raikkonen koronavirüse yakalandı

F1 pilotu Raikkonen koronavirüse yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonunda kariyerini noktalayacak 41 yaşındaki sürücünün, Hollanda Grand Prix'sinin kalan bölümünde yer alamayacağı belirtildi.

Alfa Romeo takımı da 3. antrenman seansı, sıralama turları ve yarışta Raikkonen'in yerini, Polonyalı test pilotları Robert Kubica'nın alacağını duyurdu.

2006'da başladığı ancak 2011 sezonu öncesi geçirdiği kaza yüzünden ara verdiği F1 kariyerine 2019'da dönen 36 yaşındaki Kubica, katıldığı 97 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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