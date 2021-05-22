F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
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F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı Monako Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı Monako Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Monako ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Charles Leclerc'in sıralama turlarının son saniyelerinde bariyerlere çarpması sonucu kırmızı bayrak sallanarak seans sonlandırıldı. Leclerc böylece, 1.10.346'lık derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Ferrari ve Leclerc, 27 Ekim 2019'daki Meksika Grand Prix'sinin ardından ilk kez pole pozisyonuna ulaştı.

Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen, 0.230 saniye geride ikinciliği, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ise 0.255 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Monako Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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