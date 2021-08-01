F1 Macaristan Grand Prix'sinde zafer Ocon'un

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sini Alpine pilotu Esteban Ocon kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sini Alpine pilotu Esteban Ocon kazandı.

Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarışın ilk turunda yaşanan kazanın ardından Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Sergio Perez, Lance Stroll ve Lando Norris, grand prixye devam edemedi.

Diğer pilotların yağmur lastiklerini değiştirmek için pit alanına girmesi nedeniyle ikinci startta tek başına kalan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1'de ender rastlanan bir görüntüye imza attı. Startın ardından lastik değiştirmek için 5. turda pite giren Hamilton, yarışa son sırada döndü.

Bitime üç tur kala Ferrari pilotu Carlos Sainz'ı geçerek üçüncülüğe kadar yükselen Hamilton, kürsüye çıkmayı başardı.

Mücadeleye 8. sıradan başlayan 24 yaşındaki Ocon, 2 saat 4 dakika 43.199 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk Formula 1 zaferini elde etti. Bu sezon ilk kez Mercedes ve Red Bull dışında bir takımın pilotu podyumun zirvesine çıktı.

Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel de liderin 1.859 saniye gerisinde yarışı ikinci sırada tamamladı.

İlk turdaki kazada aracı hasar alan ve arka sıralara gerileyen şampiyonluğun diğer adayı Red Bull pilotu Max Verstappen ise 10. olarak bir puan aldı.

Formula 1'de sezonun 12. yarışı 29 Ağustos'ta Belçika'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 192 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 186

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 300

2. Red Bull: 290

3. McLaren: 163

4. Ferrari: 160

5. Alpine: 75

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz