F1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
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F1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

F1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix'sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix'sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 8.885 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 10. pole pozisyonuna ulaştı.

Hollandalı sürücünün 0.038 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) 2'nciliği, pisti liderden 0.337 saniye yavaş turlayan Valtteri Bottas (Mercedes) ise 3'üncülüğü elde etti.

72 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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