F1'de Fin pilot Bottas gelecek sezon Alfa Romeo için yarışacak
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F1'de Fin pilot Bottas gelecek sezon Alfa Romeo için yarışacak

F1'de Fin pilot Bottas gelecek sezon Alfa Romeo için yarışacak
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, gelecek sezondan itibaren kariyerini Alfa Romeo'da sürdürecek.

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, gelecek sezondan itibaren kariyerini Alfa Romeo'da sürdürecek.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ile Mercedes için yarışan 32 yaşındaki Bottas'ın İsviçre merkezli Alfa Romeo ile sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Mercedes'in takımlar klasmanında üst üste kazandığı şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Bottas, dört yılda 9 yarış kazanırken, 53 kez de podyuma çıktı.

Mercedes'te Bottas'ın yerine Büyük Britanyalı pilot George Russell'ın geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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