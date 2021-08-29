F1 Belçika Grand Prix'sine yağmur engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

F1 Belçika Grand Prix'sine yağmur engeli

F1 Belçika Grand Prix'sine yağmur engeli
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Belçika Grand Prix'si, sağanak nedeniyle yapılamadı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Belçika Grand Prix'si, sağanak nedeniyle yapılamadı.

Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'ndeki yarışın startı, sağanak nedeniyle 3 saat ertelendi.

FIA'nın 1 saatlik yarış yapılması kararının ardından güvenlik aracıyla yeniden piste çıkan araçlar, prosedür gereği iki tur attıktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden pit alanına döndü.

Karar için bir süre daha bekleyen FIA, yağmur hız kesmeyince yarışın devam etmeyeceğini duyurdu.

Yağışa rağmen düzenlenen törende Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen podyumun en üst basamağına çıkarken, Williams'ın Büyük Britanyalı pilotu George Russell ikinci, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise üçüncü oldu.

Russell, kariyerinde ilk kez podyuma çıkma başarısını gösterdi.

İlk 10 sıradaki pilotlar, yarışın tamamlanması halinde almaları gereken puanın yarısıyla Belçika Grand Prix'sinden ayrıldı. Buna göre Verstappen 12.5, Russell 9, Hamilton da 7.5 puanın sahibi oldu.

Formula 1'de bir sonraki yarış, 5 Eylül Pazar günü Hollanda'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 202.5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 199.5

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 310.5

2. Red Bull: 303.5

3. McLaren: 169

4. Ferrari: 165.5

5. Alpine: 80

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Mansur Yavaş Hamid Karzai Emine Erdoğan
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Metin Çekmez Burcu Biricik
Spor Muslera Balotelli Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
F1 Belçika Grand Prix'sine yağmur engeli - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 20:58:41. #1.14#

title