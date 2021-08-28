F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Belçika Grand Prix'sine, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Belçika Grand Prix'sine, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 59.765 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Williams'ın Büyük Britanyalı pilotu George Russell, 0.321 saniye farkla ikinciliği, liderden 0.334 saniye yavaş turlayan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise üçüncülüğü elde etti.

Belçika'da 44 tur üzerinden koşulacak yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Hazal Kaya Burak Deniz Didem Arslan Yılmaz
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 18:13:53. #1.15#

title