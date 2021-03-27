F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
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F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'ndeki yarışın sıralama turlarında Verstappen, elde ettiği 1: 28.997'lik dereceyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı pilotun 0.388 saniye arkasındaki Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ikinciliği, pisti liderden 0.589 saniye yavaş turlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.

57 turluk yarış, yarın TSİ 18.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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