F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
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F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Leclerc, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 41.218 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 9. pole pozisyonuna ulaştı.

Monakolu sürücünün 0.232 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) 2'nciliği, pisti liderden 0.345 saniye yavaş turlayan Max Verstappen (Red Bull-Honda) ise 3'üncülüğü elde etti.

51 turluk yarış yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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