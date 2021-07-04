F1 Avusturya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in
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F1 Avusturya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

F1 Avusturya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.

Sezonun 9. mücadelesi, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.

Hollandalı sürücü, ilk sırada başladığı yarışı 1 saat 23 dakika 54.543 saniyede bitirerek kariyerindeki 15'inci Formula 1 zaferini elde etti.

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, yarışı liderin 17.973 saniye gerisinde tamamladı ve ikinci sırayı aldı. McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris de liderden 20.019 saniye sonra bitiş çizgisini geçerek podyumun üçüncü basamağına çıktı.

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise Verstappen'in 46.452 saniye gerisinde kaldığı mücadeleyi dördüncü sırada tamamladı.

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 182 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 150

3. Sergio Perez (Meksika): 104

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 101

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 92

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 286

2. Mercedes: 242

3. McLaren: 141

4. Ferrari: 122

5. AlphaTauri: 48

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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