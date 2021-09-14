F1 2021'e ücretsiz içerik güncellemesi geliyor

Codemasters'ın Pazartesi günü yaptığı duyuruda, F1 2021'in Portimao olarak bilinen Algarve Uluslararası Pisti, Imola Pisti ve Jeddah pisti ve daha fazlası F1 2021'e eklendi.

Pazartesi günkü yama ile birlikte gelen diğer lansman sonrası değişiklikler arasında yeni Aston Martin güvenlik aracı bu yıl gerçek hayatta sponsorluk değişimine rağmen oyunda kalan Mercedes AMG GT R'ın yerini alıyor.

Sonraki güncelleme için yapılan planlar da belli oldu. Ekim ayında Imola, Kasım ayında ise Jeddah pisti eklenecek

Mevcut F1 sürücü şampiyonası lideri Max Verstappen 18 Nisan'da Imola'da kazandı ve şu anda ikinci olan Lewis Hamilton, 2 Mayıs'ta Portimao'da zafere ulaştı. Geçen yıla kadar Portekiz pisti 1996'dan beri bir grand prix görmemişti.

F1 2021 1.10 GÜNCELLEME NOTU

Portimao tüm modlarda mevcut çarpalar eklendi

F1 2021 araç performansı gerçek sezonla daha uyumlu hale getirildi. Bu değişiklik sonucunda tüm F1 Time Trial skor tabloları sıfırlandı.

Aston Martin güvenlik aracı, gerçek sezonda kullanıldığı pistlere eklendi

Xbox Series konsollarında önemli anları veya tekrarları izlerken meydana gelen çökme düzeltildi

Xbox çok oyunculu bağlantılarında çeşitli iyileştirmeler

İki oyunculu Kariyer'deki ilk turdan sonra yarışın sona erebileceği bir soruna değindi

Lastik aşınması %20 artışa ulaştığında MFD'nin ortaya çıkabileceği bir sorun giderildi

Kullanıcıların direksiyon yardımcısı kullanırken ağır yıpranmış motor bileşenleriyle çukurlara giremediği bir sorun giderildi

Yarış stratejisi uygulama programı, bunu yarış yönetmeliklerine uygun hale getirmek için artık standart yakıt moduna kilitlendi

HDR tepe nit'i ayarlarken bir sorun giderildi, görüntülerde bir değişiklik göstermeyecek

İki oyunculu Kariyer'de bir sözleşme müzakere ettikten sonra ön uca giden bir çökme düzeltildi

Bir ligden emekli olduktan sonra sıralamaları görüntülerken meydana gelen çökme düzeltildi

Göz kamaştıran kamuflaj kaskı artık doğru şekilde görüntülenerek görüntülensin

İki oyunculu Kariyer'de yeniden başlatmadan sonra mevcut takımlarıyla yeniden müzakere ederken bir çökme düzeltildi

ERS geçiş girişinin tanınmamasına neden olan sorun giderildi

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