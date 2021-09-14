F1 2021'e ücretsiz içerik güncellemesi geliyor
Codemasters'ın geliştirdiği F1 2021'e gelen ücretsiz içerik güncellemesi ile üç adet yeni pist ekleniyor.
Codemasters'ın Pazartesi günü yaptığı duyuruda, F1 2021'in Portimao olarak bilinen Algarve Uluslararası Pisti, Imola Pisti ve Jeddah pisti ve daha fazlası F1 2021'e eklendi.
Pazartesi günkü yama ile birlikte gelen diğer lansman sonrası değişiklikler arasında yeni Aston Martin güvenlik aracı bu yıl gerçek hayatta sponsorluk değişimine rağmen oyunda kalan Mercedes AMG GT R'ın yerini alıyor.
Sonraki güncelleme için yapılan planlar da belli oldu. Ekim ayında Imola, Kasım ayında ise Jeddah pisti eklenecek
Mevcut F1 sürücü şampiyonası lideri Max Verstappen 18 Nisan'da Imola'da kazandı ve şu anda ikinci olan Lewis Hamilton, 2 Mayıs'ta Portimao'da zafere ulaştı. Geçen yıla kadar Portekiz pisti 1996'dan beri bir grand prix görmemişti.
F1 2021 1.10 GÜNCELLEME NOTU
- Portimao tüm modlarda mevcut çarpalar eklendi
- F1 2021 araç performansı gerçek sezonla daha uyumlu hale getirildi. Bu değişiklik sonucunda tüm F1 Time Trial skor tabloları sıfırlandı.
- Aston Martin güvenlik aracı, gerçek sezonda kullanıldığı pistlere eklendi
- Xbox Series konsollarında önemli anları veya tekrarları izlerken meydana gelen çökme düzeltildi
- Xbox çok oyunculu bağlantılarında çeşitli iyileştirmeler
- İki oyunculu Kariyer'deki ilk turdan sonra yarışın sona erebileceği bir soruna değindi
- Lastik aşınması %20 artışa ulaştığında MFD'nin ortaya çıkabileceği bir sorun giderildi
- Kullanıcıların direksiyon yardımcısı kullanırken ağır yıpranmış motor bileşenleriyle çukurlara giremediği bir sorun giderildi
- Yarış stratejisi uygulama programı, bunu yarış yönetmeliklerine uygun hale getirmek için artık standart yakıt moduna kilitlendi
- HDR tepe nit'i ayarlarken bir sorun giderildi, görüntülerde bir değişiklik göstermeyecek
- İki oyunculu Kariyer'de bir sözleşme müzakere ettikten sonra ön uca giden bir çökme düzeltildi
- Bir ligden emekli olduktan sonra sıralamaları görüntülerken meydana gelen çökme düzeltildi
- Göz kamaştıran kamuflaj kaskı artık doğru şekilde görüntülenerek görüntülensin
- İki oyunculu Kariyer'de yeniden başlatmadan sonra mevcut takımlarıyla yeniden müzakere ederken bir çökme düzeltildi
- ERS geçiş girişinin tanınmamasına neden olan sorun giderildi
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