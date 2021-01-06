F1 2021, 1.06 yama notları yayınlandı!

Codemasters tarafından geliştirilen ve EA Sports tarafından yayınlanan popüler yarış oyunu F1 2021'in 1.06 yama notları yayınlandı.

Well Codemasters, F1 2021 için yeni 1.06 yamasını yayınlandı. Güncelleme birçok hata düzeltmesini ortadan kaldırırken, oyuna yeni içerik güncellemelerini dahil etti.

F1 2021, 15 Temmuz 2021 tarihinde çeşitli farklı oyun modlarıyla PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yaptı.

F1 2021, 1.06 yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

F1 2021 3D SES ÖZELLİĞİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI!

F1 2021, özellikle PS5 sürümünde ortaya çıkan çeşitli hatalar ve sorunlardan dolayı biraz zorlu bir lansman dönemi geçirdi. Daha geçen ay, geliştirme stüdyosu Codemasters, kararlılığı iyileştirmek için PS5 sürümünden Ray Tracing'i (ışın izleme) kaldıran bir yama yayınlamıştı.

Işın izlemeyi yeniden etkin hale getirmek için çalışmalara başlayan Codemaster, hızla yeni bir yama yayınlandı. Ancak bu kez geliştirici şirket, PS5 konsolundan başka bir özelliği kaldırmak durumunda kaldı. PS5''te yer alan 3D ses özelliği devre dışı bırakıldı. Devre dışı bırakılmasının nedeni ise oyuncuların kendi arabalarının sesini duyamaması olduğu belirtildi.