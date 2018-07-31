F.s.m.'de İntihar Girişimi Trafiği Felç Etti

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi, intihara teşebbüs etti. Olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, korkuluklara çıkan kişi ekiplerin 6 saat süren çabalarının ardından aşağıya indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi köprü korkuluklarına, çıkarak aşağıya atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu. 6 saat süren çabaların ardından ikna edilen kişi, aşağıya indirilerek, polis merkezine götürüldü.

- İstanbul