F klavye dünya şampiyonu Nisan Maya: Cumhurbaşkanımızın araması beni motive etti AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 'F' klavyede dakikada 109 sözcük yazıp dünya rekoru kıran ortaokul öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu (12), Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın arayarak tebrik etmesinin, kendisini motive ettiğini söyledi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 'F' klavyede dakikada 109 sözcük yazıp dünya rekoru kıran ortaokul öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu (12), Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın arayarak tebrik etmesinin, kendisini motive ettiğini söyledi.

Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu, 14 Nisan ile 1 Haziran tarihleri arasında yapılan Dünya İnternet Klavye Şampiyonası yarışmasında dakikada net 109 sözcük yazarak, dünya rekoru kırdı. Tunçoğlu ayrıca Çok Dilli Yarışmalarda 15 dilde net 47 bin 366 vuruşla dünya şampiyonu oldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Nisan Maya Tunçoğlu'nu telefonla görüntülü arayarak tebrik etti. Tunçoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak tebrik etmesinin, önündeki yarışmalar için motivasyonunu artırdığını söyledi. Nisan Maya ayrıca Hollanda'da yapılacak yarışmada mili takım ile birlikte Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

'DAHA ÖNCE DE ÇEŞİTLİ REKORLAR KIRDIM'Türkiye'ye iki dünya şampiyonluğu kazandırdığını söyleyen Nisan Maya Tunçoğlu, "Ayrıca bunlardan biri dünya rekoru oldu. Bu yeteneğimi ilkokulda Hasan Erdoğan ve Özlem Çabukel öğretmenlerimin açtığı kurslarda fark ettim. O zamandan sonra düzenlenen Türkiye ve dünya yarışlarına katılarak çeşitli şampiyonluklar elde ettim. 0-12 yaş grubunda rekor kırdım. Daha önce bu rekoru Şuhut ilçesinden İlyas Pamukçu ağabeyim kırmıştı. Şimdi kendisi tıp fakültesinde okuyor. Onu örnek alıyorum. Ona buradan selam gönderiyorum" dedi.'CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK SAMİMİ VE İÇTENDİ'Nisan Maya Tunçoğlu, "Cumhurbaşkanımızın araması beni onurlandırdı. Diğer yarışmalar için de motive oldum. Cumhurbaşkanımız çok samimi ve içtendi. Onunla sohbet etmek çok güzeldi. Çok heyecanlandım, mutlu oldum. Bundan sonra da derslerimle birlikte F klavye çalışmalarıma devam ederek, okulumun, ilçemin ve ülkemin adını dünyaya duyurmak istiyorum. Milli takımımız ülkemize yıllardır birçok şampiyonluk kazandırdı. Milli takımımız ile birlikte önümüzdeki yıl Hollanda'da yapılacak yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANIMIZ YANINA DAVET ETTİ'Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Halil Erhan Kaplan, "Öğrencimiz F klavye şampiyonasında okulumuzu başarıyla temsil etti. İki dalda şampiyon olduğu gibi dünya rekoru kırdı. Bu başarısında destek olan öğretmen arkadaşları ve annesini tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız telefon ile arayarak onore edip yanına davet etti" dedi'DENEMEDE KENDİ REKORUNU GEÇTİ'

Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Alp Esat Cansel ise "Öğrencimiz dünya şampiyonu olup rekor kırarak bizi, Türkiye'de yaşayan tüm Sandıklılıları onore etti. Aynı zamanda ülkemizi de gururlandırdı. Nisan Maya Tunçoğlu, diğer tüm öğrencilerimize de örnek teşkil etti. Öğrencilerimiz Nisan Maya'nın başarısıyla birlikte F klavyeye daha fazla ilgi göstermeye başladı. Nisan Maya, röportaj esnasında kendi dünya rekorunu da geliştirdi. Nisan Maya dünya rekorunu kırarken 5 bin 400 vuruş yapmıştı. Şu an 5 bin 800 vuruşla rekorunu geçmiş oldu" diye konuştu.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA