F.bahçe'ye Tribün Kapatma Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Ülker Stadyumunda oynanan Medipol Başakşehir maçında yaşanan saha olaylarından dolayı Okul Üst D bloka giriş yapan seyircilere 1 maç men ve 100 bin TL ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.09.2017 tarih ve 10 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:



"Fenerbahçe'nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Okul Üst D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."



(İHA)