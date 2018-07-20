Fenerbahçe ile Galatasaray, Halil İbrahim İçin Karşı Karşıya Geldi

Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giyen 18 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç forvetle ilgilenen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir adım önde olduğu, Beşiktaş'ın ise iki ezeli rakibe nazaran arkada kaldığı öğrenildi.

TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

Geçen sezon Sparta Rotterdam II takımı ile Tweede Divisie'de forma giyen ve 26 maça çıkan Halil İbrahim, 21 gole imza atmıştı. Özellikle AFC Amsterdam maçında hat-trick yapan, Koninklijke'ye karşı alınan 6-1'lik galibiyette de 5 gole imza atan genç futbolcu transferin gözdesi durumunda.

SANTRFOR, 10 NUMARA, SAĞ VE SOL FORVET OYNAYABİLİYOR

Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla durumunu sordurduğu, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Halil İbrahim'e Hollanda'dan da teklifler olduğu öğrenildi. Santrfor, 10 numara, sağ ve sol forvet olarak forma giyebilen Halil İbrahim için özellikle Fenerbahçe'nin yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

İKİ KULÜP, RESMİ TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Transfere dair çalışmalarını sürdüren 2 kulübün önümüzdeki günlerde Sparta Rotterdam'a resmi teklif yapması bekleniyo.