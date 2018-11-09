Fenerbahçe'nin Vazgeçtiği Fabian, Sadece 127 Dakika Forma Giydi

Fenerbahçe, transfer döneminde tam 11 oyuncuyu kadrosuna katmış, 5 oyuncuyla da yollarını ayırmıştı.

Transferi son anda gerçekleşmeyen isim ise Meksikalı Marco Fabian'dı. Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu İstanbul'a davet etmiş ve sağlık kontrollerinden geçirmişti. Yapılan kontrollerde sorun çıktığını açıklayan Fenerbahçe, anlaşmayı iptal etmişti.

Bunun üzerine Fabian, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Muhtemelen ekonomik sorunları nedeniyle bunu istediler. Maaşımda indirime gitmemi istediler ama bunu kabul etmedim. Fenerbahçe daha sonra transferi bitiremeyen kulüp olarak görünmek istemediği için sağlık sorunum olduğunu bahane etti" ifadesini kullanmıştı.

Meksikalı futbolcuyla anlaşamayan yönetim, Lille'den Yassine Benzia'yı kiralık olarak transfer etmişti.

SADECE 127 DAKİKA OYNADI

Vatan'ın haberine göre; sağlık sorunları nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Fabian'ın bu sezon Almanya'da ne kadar süre alacağı da merak konusu olmuştu. Frankfurt bu sezon toplam 16 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu Süper Kupa'daki Bayern Münih karşılaşmasında 64, Bundesliga'nın 3.haftasında oynanan Borussia Dortmund maçında ise 63 dakika dakika forma giyerek sadece 127 dakika süre aldı.

Fabian'ın hiç forma şansı bulamaması, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandı ve yönetimin doğru bir karar verdiği yorumları yapıldı.