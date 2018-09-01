F.bahçe Benzia Transferini Açıkladı!
Fenerbahçe, Yassine Benzia'yı kiralık olarak kadrosuna kattığı açıkladı.
Fenerbahçe akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Yassine Benzia'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık kadrosuna kattığı resmen açıkladı.
İşte F.Bahçe'nin yaptığı açıklama;
Kulübümüz, Yassine Benzia'yı Fransa'nın Lille OSC kulübünden satın alma opsiyonlu olarak bir seneliğine kiralamıştır.
Cezayir milli takımında da forma giyen 1994 doğumlu Yassine Benzia'ya çubuklu formamız ile başarılar dileriz!
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'
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Kaynak: Skorer
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