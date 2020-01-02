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F-35 üretiminde Bulgaristan formülü

Türkiye'de F-35 uçakları için üretim yapan şirketler ABD'nin yaptırım kararlarına karşı fabrikalarını Bulgaristan'a taşımayı düşünüyor.

02.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:30
F-35 üretiminde Bulgaristan formülü

'de F-35 uçakları için üretim yapan şirketler ABD'nin yaptırım kararlarına karşı fabrikalarını 'a taşımayı düşünüyor. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Eskişehir'de üretim yapan başta Alp Havacılık olmak üzere şirketler Bulgaristan'dan yer bakıyor.

Kaynak: Dunya.com

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