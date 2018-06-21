F-35 Uçakları İçin Yapılan Teslim Töreninden Muhteşem Görüntüler

Türkiye, 1999 yılındaki başlangıcından bu yana program ortağı olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağını ABD – Fort Worth'de düzenlenen törenle teslim alındı. Türk savunma sanayii sektörünün üretiminde aktif rol aldığı F-35 uçakları pilotların eğitimi için bir süre daha ABD'de kalacak, Kasım 2019'dan itibaren ülkemizdeki görev yerlerine gelmeye başlayacak.

TÜRKİYE'YE İLK UÇAKLAR 2019'DA GELECEK

İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.

MALATYA'DA DA HAZIRLIK SÜRÜYOR

18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınacak ilk F-35 uçağı, pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilecek.

Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi'ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın aktivasyon çalışmaları da devam ediyor.