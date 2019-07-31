"F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok."(İHA)
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok."
(İHA)
Kaynak: İHA
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