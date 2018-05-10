F-35'ler 21 Haziran'da, S-400'ler Temmuz 2019'da Türkiye'ye Teslim Edilecek

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, F-35'ler için ilk teslimatın 21 Haziran'da olacağını belirtti. Müsteşar Demir, planlanan toplam teslimatın 100 adet olduğunu, ilk olarak ise 30 tane alınacağını açıkladı.

"S-400'LER TEMMUZ 2019'DA TESLİM EDİLECEK"

Demir, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sisteminde ilk teslimatın da Temmuz 2019'da yapılacağını söyledi.