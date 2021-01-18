"F-35 Kararı Amerika'nın Türkiye'ye Yaptığı Büyük Bir Yanlıştır"
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"F-35 Kararı Amerika'nın Türkiye'ye Yaptığı Büyük Bir Yanlıştır"

18.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:51

İstanbul'da Cuma namazı çıkışında basına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'yi Rus S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkarmasını eleştirdi.

İstanbul'da Cuma namazı çıkışında basına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'yi Rus S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkarmasını eleştirdi.

'F-35 Kararı Amerika'nın Türkiye'ye Yaptığı Büyük Bir Yanlıştır'

Kaynak: DailyMotion.com

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