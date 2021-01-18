"F-35 Kararı Amerika'nın Türkiye'ye Yaptığı Büyük Bir Yanlıştır"
18.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:51
İstanbul'da Cuma namazı çıkışında basına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'yi Rus S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkarmasını eleştirdi.
İstanbul'da Cuma namazı çıkışında basına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'yi Rus S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkarmasını eleştirdi.
Kaynak: DailyMotion.com