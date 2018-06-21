F-35'in Son Teknoloji İle Donatılan Kokpiti İlk Kez Görüntülendi

ABD 2 F-35'i Türkiye'ye teslim ederken 5. nesil savaş uçağının son teknoloji ile donatılan kokpiti ilk kez görüntülendi.

SAHİP OLDUĞU TEKNOLOJİ İLE RAKİPLERİNE FARK ATTI

Uçak, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak. F-35, daha önce sahip olunmayan kabiliyetler sunarak Hava Kuvvetleri'nin savunma ve saldırı yeteneğini önemli ölçüde artıracak.

HEM SAVUNMA HEM DE SALDIRI GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Türkiye, F-35'le günümüzün geleneksel ihtiyaçlarını karşılarken, yarının zorlu gereksinimlerine de yanıt verebilecek gelişmiş hava sistemine sahip olacak.

F-35'e yurtiçi imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti ve SOM-J füzesi gibi ürünlerinin entegre edilmesiyle muharebe yeteneği çarpan etkisiyle artacak, bu da Türk Hava Kuvvetleri'nin stratejik ve iyi korunan hedeflere yüksek hassasiyetle ulaşmasını sağlayacak.

Türkiye, ilk F-35'in teslim edilmesiyle uçaklarını almaya başlayan ülkeler kulübüne katılacak.