F-16 uçakları Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin üç F-16 uçağı, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı.