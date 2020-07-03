F-16 uçakları Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını imha etti
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedeflerini imha ettiği bildirildi.
03.07.2020 20:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:10
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedeflerini imha ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiği belirtildi.
"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Görev başarıyla tamamlanmıştır." notu düşülen açıklamada, hava operasyonuna ait görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde, F-16 uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu anlar yer alıyor.
Kaynak: AA