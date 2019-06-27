F-16 savaş uçağı Doğu Akdeniz'deki Fatih Sondaj Gemimisi ve TCG BARBAROS Fırkateynini selamladı
16 savaş uçağı Doğu Akdeniz'deki Fatih Sondaj Gemimisi ve TCG BARBAROS Fırkateynini selamladı(Tür: Ankara)
F-16 savaş uçağı Doğu Akdeniz'deki Fatih Sondaj Gemimisi ve TCG BARBAROS Fırkateynini selamladı
(Tür: Ankara)
Kaynak: DHA
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