F-16 savaş uçağı Doğu Akdeniz'deki Fatih Sondaj Gemimisi ve TCG BARBAROS Fırkateynini selamladı

F-16 savaş uçağı Doğu Akdeniz'deki Fatih Sondaj Gemimisi ve TCG BARBAROS Fırkateynini selamladı

16 savaş uçağı Doğu Akdeniz'deki Fatih Sondaj Gemimisi ve TCG BARBAROS Fırkateynini selamladı(Tür: Ankara)

F-16 savaş uçağı Doğu Akdeniz'deki Fatih Sondaj Gemimisi ve TCG BARBAROS Fırkateynini selamladı
(Tür: Ankara)

Kaynak: DHA
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