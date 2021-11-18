"F-16 Konusunda Tahmin İçin Henüz Erken"

ANKARA (DailyMotion.com) - ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Marc Grossman Türk-Amerikan ilişkilerini ve Ankara'nın F-16 talebini VOA Türkçe'ye değerlendirdi. "ABD Kongresi'nin bu süreçte önemli rolü olduğunun anlaşılması önemli. Şu aşamada tahminde bulunmak için henüz erken" dedi

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet