"F-16 Konusunda Tahmin İçin Henüz Erken"
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Marc Grossman Türk-Amerikan ilişkilerini ve Ankara'nın F-16 talebini VOA Türkçe'ye değerlendirdi.
ANKARA (DailyMotion.com) - ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Marc Grossman Türk-Amerikan ilişkilerini ve Ankara'nın F-16 talebini VOA Türkçe'ye değerlendirdi. "ABD Kongresi'nin bu süreçte önemli rolü olduğunun anlaşılması önemli. Şu aşamada tahminde bulunmak için henüz erken" dedi
Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, "Olumlu geçti" sözleriyle duyurdu
Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...
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