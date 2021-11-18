"F-16 Konusunda Tahmin İçin Henüz Erken" - Haberler
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"F-16 Konusunda Tahmin İçin Henüz Erken"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Marc Grossman Türk-Amerikan ilişkilerini ve Ankara'nın F-16 talebini VOA Türkçe'ye değerlendirdi.

ANKARA (DailyMotion.com) - ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Marc Grossman Türk-Amerikan ilişkilerini ve Ankara'nın F-16 talebini VOA Türkçe'ye değerlendirdi. "ABD Kongresi'nin bu süreçte önemli rolü olduğunun anlaşılması önemli. Şu aşamada tahminde bulunmak için henüz erken" dedi

Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, 'Olumlu geçti' sözleriyle duyurdu

Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, "Olumlu geçti" sözleriyle duyurdu

 Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...

 5 yıldızlı otelde yemek yiyen 60 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

5 yıldızlı otelde yemek yiyen 60 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

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