Ezineli muhtarlar maaşlarını ihtiyaç sahipleri için bağışladı
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Çanakkale, Ezine, Güncel

Ezineli muhtarlar maaşlarını ihtiyaç sahipleri için bağışladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 2 köy muhtarı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere birer aylık maaşlarını ilçede oluşturulan Vefa Destek Grubuna bağışladı.

31.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:54
Ezineli muhtarlar maaşlarını ihtiyaç sahipleri için bağışladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 2 köy muhtarı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere birer aylık maaşlarını ilçede oluşturulan Vefa Destek Grubuna bağışladı.

Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü muhtarı Sadi Çalıkoğlu ile Körüktaşı köyü muhtarı Bahadır Gönüllü birer aylık maaşlarını yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bağışladı.

Dalyan köyü muhtarı Sadi Çalıkoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dalyan köyü muhtarı olarak Ezine kaymakamlığına ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere maaşımı bağışlıyorum. Rabbim ülkemize güzel günler nasip etsin inşallah." dedi.

Körüktaşı köyü muhtarı Bahadır Gönüllü ise ihtiyaç sahibi ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek, "İlçemiz ve köylerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için harcanmak üzere bir maaşımı kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Destek grubuna bağışlıyorum. Rabbim bugünleri en kısa sürede atlatmamızı bizlere nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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