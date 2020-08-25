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Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli

- Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli Kazdağları eteklerinde bulunan inek, koyun ve keçiler bu bölgede otladığı için süt ve peynirin lezzeti bu sayede oluşuyor" Dünyaca ünlü Ezine peynirinin sırrı, coğrafi konum itibariyle Kazdağları'nın eteklerinde yetişen...

25.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:13

- Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli

Kazdağları eteklerinde bulunan inek, koyun ve keçiler bu bölgede otladığı için süt ve peynirin lezzeti bu sayede oluşuyor"

ÇANAKKALE - Dünyaca ünlü Ezine peynirinin sırrı, coğrafi konum itibariyle Kazdağları'nın eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünde gizli. Bu bölgede bulunan hayvanlar, yedikleri kekik ve diğer otların karışımı sayesinde hem verimli hem de lezzetli süt üreterek, Ezine peynirinin oluşmasına katkı sağlıyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine has olan Ezine peyniri, Kazdağları eteklerinde yer alan ve hemen 30 km ilerisinde bulunan Bayramiç ilçesindeki koyun, keçi ve ineklerin kara nane ve kekik ile beslenmesinden kaynaklı özel bir aromaya sahip. Bu 3 hayvanın sütünün karışımından elde edilen Ezine peynirinin yüzde 15'ni inek sütü, diğer kısımlarını ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor.

Aynı zamanda coğrafi işareti de bulunan Ezine peyniri bölgeye önemli ölçüde katma değer sağlıyor. Civarda gelişen, tarım ve hayvancılık ekonominin başını çekiyor.

"Laktasyonda hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz"

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türmenli köyünde yaşayan ve uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Demirtaş, "Elimizde yaklaşık 200 tane Tahirova kırması koyunumuz var. Süt ve kuzuya çalışıyoruz. 3 senede bir 2 kuzu almaya çalışıyoruz ve bu konuda oldukça başarılıyız. Süt veriminde (Laktasyon) hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz" dedi.

"Kazdağları ve hava koşulları Ezine peynirini özel yapıyor"

Ezine peyniri üretiminde önemli bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Hava koşulları, Kazdağları'nın eteklerinde olmamız sütümüz, Ezine peynirinde önemli bir yere sahip. Daha lezzetli. Hayvanlarımız doğal besleniyor. Arazilerimizde her yer yemyeşil. Dışarıda çobanlarımızla birlikte mera yayılımına da devam ediyorlar. Kış aylarında genelde damda bakıyoruz" diye konuştu.

Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde oturan İsmail Sezer ise; "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim tarzımız koyun ve keçi. Süt üretiminde güzel bir yerdeyiz. Ezine peynirinde keçi koyun sütü olmadan olmaz. Kazdağları eteklerinde olduğumuz için bizim meramız güzel. Sulak yerlerimiz de çok, onun için bu işte başarılıyız" şeklinde konuştu.

Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli

Kaynak: İHA

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