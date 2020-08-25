Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli Dünyaca ünlü Ezine peynirinin sırrı, coğrafi konum itibariyle Kazdağları'nın eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünde gizli.

Dünyaca ünlü Ezine peynirinin sırrı, coğrafi konum itibariyle Kazdağları'nın eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünde gizli. Bu bölgede bulunan hayvanlar, yedikleri kekik ve diğer otların karışımı sayesinde hem verimli hem de lezzetli süt üreterek, Ezine peynirinin oluşmasına katkı sağlıyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine has olan Ezine peyniri, Kazdağları eteklerinde yer alan ve hemen 30 kilometre ilerisinde bulunan Bayramiç ilçesindeki koyun, keçi ve ineklerin kara nane ve kekik ile beslenmesinden kaynaklı özel bir aromaya sahip. Bu 3 hayvanın sütünün karışımından elde edilen Ezine peynirinin yüzde 15'i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor.

Aynı zamanda coğrafi işareti de bulunan Ezine peyniri bölgeye önemli ölçüde katma değer sağlıyor. Civarda gelişen, tarım ve hayvancılık ekonominin başını çekiyor.

"LAKTASYONDA HAYVAN BAŞINA 120 KİLO SÜT ALIYORUZ"

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türmenli köyünde yaşayan ve uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Demirtaş, "Elimizde yaklaşık 200 tane Tahirova kırması koyunumuz var. Süt ve kuzuya çalışıyoruz. 3 senede bir 2 kuzu almaya çalışıyoruz ve bu konuda oldukça başarılıyız. Süt veriminde (Laktasyon) hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz" dedi.

"KAZDAĞLARI VE HAVA KOŞULLARI EZİNE PEYNİRİNİ ÖZEL YAPIYOR"

"Ezine peyniri üretiminde önemli bir yerde olduğumuzu düşünüyorum" diyen Demirtaş, "Hava koşulları, Kazdağları'nın eteklerinde olmamız sütümüz, Ezine peynirinde önemli bir yere sahip. Daha lezzetli. Hayvanlarımız doğal besleniyor. Arazilerimizde her yer yemyeşil. Dışarıda çobanlarımızla birlikte mera yayılımına da devam ediyorlar. Kış aylarında genelde damda bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde oturan İsmail Sezer ise, "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim tarzımız koyun ve keçi. Süt üretiminde güzel bir yerdeyiz. Ezine peynirinde keçi koyun sütü olmadan olmaz. Kazdağları eteklerinde olduğumuz için bizim meramız güzel. Sulak yerlerimiz de çok, onun için bu işte başarılıyız" diye konuştu.

(Utku Yaşar Cüce - Erol Güngördü/İHA)

Kaynak: İHA