Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı
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Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı

Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, son zamanlarda artışa geçen korona virüs (Covid-19) vaka sayıları nedeniyle sokağa inerek denetimlere katıldı.

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Çanakkale'nin Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, son zamanlarda artışa geçen korona virüs (Covid-19) vaka sayıları nedeniyle sokağa inerek denetimlere katıldı.

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, iş yerleri ve yol denetimlerine katıldı. Kaymakam Uzan, market, pastane, yiyecek ve içecek satan işletmelerde, çalışma saatlerine uyulması konusunda bilgiler aktarırken, pandemi kurallarına da riayet konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Daha sonra polis ve jandarma ekiplerinin kontrol noktalarını ziyaret eden Kaymakam Uzan, yol kontrol ekipleri ile araçları durdurarak izin belgeleri ve HES kodu kontrollerini gerçekleştirdi. - ÇANAKKALE

Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı
Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı
Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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