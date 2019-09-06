Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan göreve başladı

06.09.2019 16:14

Ezine Kaymakamı olarak atanan Hacı Arslan Uzan, görevine başladı



İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale'nin Ezine ilçesine kaymakam olarak atanan Hacı Arslan Uzan, tebrik ziyaretlerini makamında kabul etti.

Evli ve 2 çocuk babası Uzan, daha önce Muş'un Bulanık ilçesinde kaymakamlık görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA