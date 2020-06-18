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Ezine Gıda İhtisas OSB'den 'ARGEMükemmeliyet Merkezi'

Türkiye Projesi olarak nitelendirilen; 150 futbol sahası büyüklüğünde en az 8 bin kişinin istihdam edileceği Ezine Gıda İhtisas OSB'de çalışmalar tüm hızı ile sürüyor.

Ezine Gıda İhtisas OSB'den 'ARGEMükemmeliyet Merkezi'
18.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:28

Türkiye Projesi olarak nitelendirilen; 150 futbol sahası büyüklüğünde en az 8 bin kişinin istihdam edileceği Ezine Gıda İhtisas OSB'de çalışmalar tüm hızı ile sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Çınarköy mevkiindeki çalışmaları devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, içerdiği 91 adet sanayi parseli ve sanayiciler ile çalışanların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapı idari ve sosyal tesisler ile çevreye saygılı yeşil modern ve prestijli bir üretim merkezi olarak planlandı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve beraberinde ki teknik heyet, Ezine OSB Bölge Müdürü Alper Altınok'u makamında ziyaret ettiler.

Görüşmeler neticesinde ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksek Okulu sınırları içerisinde yapılması planlanan, Ezine OSB'nin 'ARGE - Mükemmeliyet Merkezi' çalışmalarına yönelik mutabakata varıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan OSB Müdürü Alper Altınok, "ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yrd. Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Ezine Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Müdür Yrd. Öğr. Grv. Giray Öğe OSB bölge müdürlüğümüze ziyarette bulundular. Üniversite ile OSB'miz arasında yapmış olduğumuz protokol ve işbirliği gereği Ezine Meslek Yüksek Okulu parsel sınırı içerisinde kalan otuz dönümlük alanın eğitim, araştırma ve sosyo- kültürel amaçlı kullanılmak üzere Ezine Gıda İhtisas OSB Bölgesi'nin onaylı alan sınırlarına devir edilmesi ile ilgili toplantı gerçekleştirdik. Memleketimiz için hayırlı olması dileklerimizle sayın rektörümüze ve değerli hocalarımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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