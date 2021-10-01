Ezine Devlet Hastanesinde yaşlı hastalar unutulmadı - Haberler
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Ezine Devlet Hastanesinde yaşlı hastalar unutulmadı

AA / Birol Güngördü - Haberler | Güncel
Ezine Devlet Hastanesinde yaşlı hastalar unutulmadı

Ezine Devlet Hastanesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören yaşı hastalar ziyaret edilerek gül verildi.

Ezine Devlet Hastanesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören yaşı hastalar ziyaret edilerek gül verildi.

Ezine Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Dağ, beraberinde hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Burak Karagöz ile birlikte 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören yaşlı hastaları ziyaret ederek gül verdi.

Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Dağ, "Amacımız onları hastanede tedavi süreçleri boyunca misafir ettiğimiz süre içerisinde ve hastanemize geldikleri andan itibaren memnun ve mutlu etmek. Onlara olan muhabbetimiz, samimiyetimiz yalnızca özel günler için değil günün her anı, yılın her günüdür. Çünkü onlar, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz, örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimiz. ve biz onlara verdiğimiz değerler ile geleceğimizi yeniden kuracağız. Bu duygu ve düşüncelerle değerli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, saygılarımızı sunuyor, sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyoruz." dedi.

AA / Birol Güngördü - Son Dakika Haberleri
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