Ezine'de zeytinlik ve ot yangını (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın; 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin katıldığı 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın; 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin katıldığı 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar zirai alan ile zeytinlik zarar gördü. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
İpek YAVAŞ- Fatih DALDAL/EZİNE (Çanakkale),
Kaynak: DHA
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