Ezine'de zeytinlik ve ot yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın; 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin katıldığı 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar zirai alan ile zeytinlik zarar gördü. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

İpek YAVAŞ- Fatih DALDAL/EZİNE (Çanakkale),



Kaynak: DHA