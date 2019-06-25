Ezine'de zeytinlik ve ot yangını

Ezine'de zeytinlik ve ot yangını

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde iki ayrı noktada yangın çıktı.

Ezine'de zeytinlik ve ot yangını
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde iki ayrı noktada yangın çıktı. Ezine- Çanakkale karayolu üzerindeki ot yangını kontrol altına alınırken, Kemallı köyündeki zeytinlik yangının söndürme çalışmaları sürüyor.
Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda işçi müdahale etti. Kuvvetli esen poyrazın, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.
Bu yangını söndürme çalışmaları sürerken, ilçe çıkışında, Ezine- Çanakkale karayolunun yakınında ot yangını çıktı. Bu yangın ilk müdahaleyi Ezine Belediyesi itfaiye aracı yaptı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, büyümeden kontrol altına alındı.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
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